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Предусмотренных для Украины средств США должно хватить на большую часть года, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США рассчитывают, что текущего запланированного финансирования Украины должно хватить на большую часть года.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Последнее дополнение (для финансирования Украины на 45 млрд долларов - ред.) обеспечивает нам большую часть этого года", - сказал он.

При этом госсекретарь не уточнил, когда администрации президента Джо Байдена придется обратиться в Сенат и Палату представителей за новыми средствами для Украины.

Чиновник также ответил на обеспокоенность конгрессменов тем, что предоставленные деньги теряются из-за коррупции и другие страны помогают недостаточно.

По его словам, США выделили 32 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, но другие страны выделили 22 миллиарда долларов . Вашингтон предоставил около 15,5 миллиардов долларов экономической помощи, в то время как другие страны-союзники направили 24 миллиарда долларов. На гуманитарную помощь американцами было направлено 2 миллиарда долларов, но другие страны направили 3,5 миллиарда долларов.

Госсекретарь напомнил, что страны Европы с начала полномасштабной войны приняли около 8 миллиона беженцев.

"Если мы прекратим эту помощь, либо мы сами, либо наши союзники и партнеры, это будет иметь катастрофические последствия для Украины… У нас есть реальное распределение ответственности, когда дело касается Украины”, - заявил он.

Блинкен заверил, что использование средств, которые предоставляют Украине, контролируют представители США в Киеве. Только одних сотрудников Госдепа там сейчас 45 человек.

Напомним, 20 марта Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

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