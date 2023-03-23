Предусмотренных для Украины средств США должно хватить на большую часть года, - Блинкен

В США рассчитывают, что текущего запланированного финансирования Украины должно хватить на большую часть года.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Последнее дополнение (для финансирования Украины на 45 млрд долларов - ред.) обеспечивает нам большую часть этого года", - сказал он.
При этом госсекретарь не уточнил, когда администрации президента Джо Байдена придется обратиться в Сенат и Палату представителей за новыми средствами для Украины.
Чиновник также ответил на обеспокоенность конгрессменов тем, что предоставленные деньги теряются из-за коррупции и другие страны помогают недостаточно.
По его словам, США выделили 32 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, но другие страны выделили 22 миллиарда долларов . Вашингтон предоставил около 15,5 миллиардов долларов экономической помощи, в то время как другие страны-союзники направили 24 миллиарда долларов. На гуманитарную помощь американцами было направлено 2 миллиарда долларов, но другие страны направили 3,5 миллиарда долларов.
Госсекретарь напомнил, что страны Европы с начала полномасштабной войны приняли около 8 миллиона беженцев.
"Если мы прекратим эту помощь, либо мы сами, либо наши союзники и партнеры, это будет иметь катастрофические последствия для Украины… У нас есть реальное распределение ответственности, когда дело касается Украины”, - заявил он.
Блинкен заверил, что использование средств, которые предоставляют Украине, контролируют представители США в Киеве. Только одних сотрудников Госдепа там сейчас 45 человек.
Напомним, 20 марта Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.