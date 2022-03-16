"Передавала информацию о местонахождении ВСУ": в Харькове задержали диверсантку

В Харьковской области задержали женщину, которая передавала информации о местонахождении Вооруженных сил Украины в регионе. Ей сообщили о подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

По данным следствия, диверсантка в период с 25 февраля по 9 марта с помощью мессенджера передавала представителю россии сведения о местонахождении военной техники, личном составе ВСУ, а также об их перемещении по Харькову.

При этом она осознавала, что данные будут использоваться оккупантами для дальнейших бомбардировок города.

В порядке ст. 615 УПК Украины ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.