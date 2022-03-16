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"Передавала інформацію про місцезнаходження ЗСУ": у Харкові затримали диверсантку

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Харків, Середа 16 березня 2022 12:29
"Передавала інформацію про місцезнаходження ЗСУ": у Харкові затримали диверсантку Фото: у Харкові затримали диверсантку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Харківській області затримали жінку, яка передавала інформації про місцезнаходження Збройних сил України в регіоні. Їй повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури України.

За даними слідства, диверсантка в період з 25 лютого по 9 березня за допомогою месенджера передавала представнику Росії відомості про місцезнаходження військової техніки, особовий склад ЗСУ, а також про їх переміщення по Харкову.

При цьому вона усвідомлювала, що дані будуть використовуватися окупантами для подальших бомбардувань міста.

У порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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