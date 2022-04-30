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Передавал России данные о ВСУ: правоохранители задержали жителя Николаева

Новина українською →
Николаев, Суббота 30 апреля 2022 13:13
Передавал России данные о ВСУ: правоохранители задержали жителя Николаева Фото: в Николаеве задержали мужчину, который передавал РФ данные о ВСУ (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве правоохранители задержали местного жителя, который передавал представителям РФ данные о размещении украинских военных. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник за деньги незаконно фиксировал на фото размещение ВСУ и других военных формирований в Николаеве.

После чего отснятые фото он через мессенджер пересылал представителям страны-агрессора и сообщал точные координаты расположения ВСУ.

"28 апреля 2022 года он был задержан в порядке ст. 208 УК Украины на месте совершения уголовного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ Украины в Николаевской области.

Передавал России данные о ВСУ: правоохранители задержали жителя Николаева

Фото: в Николаеве задержали мужчину, который передавал РФ данные о ВСУ (t.me/mykprok)

Напомним, Служба безопасности разоблачила и задержала в Лисичанске участника агентурной сети, который корректировал огонь российских войск.

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