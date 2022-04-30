Передавал России данные о ВСУ: правоохранители задержали жителя Николаева
В Николаеве правоохранители задержали местного жителя, который передавал представителям РФ данные о размещении украинских военных. Ему уже сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленник за деньги незаконно фиксировал на фото размещение ВСУ и других военных формирований в Николаеве.
После чего отснятые фото он через мессенджер пересылал представителям страны-агрессора и сообщал точные координаты расположения ВСУ.
"28 апреля 2022 года он был задержан в порядке ст. 208 УК Украины на месте совершения уголовного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ Украины в Николаевской области.
Фото: в Николаеве задержали мужчину, который передавал РФ данные о ВСУ (t.me/mykprok)
Напомним, Служба безопасности разоблачила и задержала в Лисичанске участника агентурной сети, который корректировал огонь российских войск.
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