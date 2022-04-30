ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Корректировал огонь. В Лисичанске задержали последнего участника агентурной сети

Новина українською →
Лисичанск, Суббота 30 апреля 2022 13:01
Корректировал огонь. В Лисичанске задержали последнего участника агентурной сети Фото: СБУ задержала корректировщика огня в Лисичанске (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила и задержала в Лисичанске последнего участника агентурной сети. Коллаборанты корректировали огонь российских войск в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Луганской области.

По данным правоохранителей, житель Лисичанска передавал захватчикам сведения о расположении подразделений украинских защитников, а также информацию о последствиях вражеских обстрелов города.

"Правонарушитель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном. Пособники оккупационных войск передавали куратору собранные данные через специально созданные телеграмм-каналы", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила всех участников сети, включая главу. По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 УКУ. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Фото: СБУ задержала корректировщика огня в Лисичанске (фото ssu.gov.ua)

Напомним, в Луганской области четырем полицейским объявили подозрение в государственной измене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Служба безопасности Украины Луганск Лисичанск
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны