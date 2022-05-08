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Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора

Фото: в Краматорске задержали российского информатора (фото t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Краматорске, что в Донецкой области, разоблачили и задержали вражеского информатора. Он передавал российским оккупантам данные о позициях украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2022 года житель Краматорска через мессенджер Telegram передавал представителю силового ведомства России информацию о местах дислокации подразделений ВСУ. Российская армия использовала эти сведения для атаки.

Против информатора открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УКУ. Мужчине объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Жителю Краматорска избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, председателю Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета (Харьковская область) объявили подозрение в государственной измене из-за сотрудничества с оккупантами.

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