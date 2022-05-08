RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Передавав окупантам дані про позиції ЗСУ. У Краматорську затримали інформатора

Фото: у Краматорську затримали російського інформатора (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Краматорську, що у Донецькій області, викрили та затримали ворожого інформатора. Він передавав російським окупантам дані про позиції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року мешканець Краматорська через месенджер Telegram передавав представнику силового відомства Росії інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Російська армія використовувала ці відомості для атаки.

Проти інформатора відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 ККУ. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Мешканцю Краматорська обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради (Харківська область) оголосили підозру у державній зраді через співпрацю з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськВійна Росії проти України