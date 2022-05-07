ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 20:53
Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов Фото: главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении (t.me/synegubov/3119)
Автор: Сергей Пышкин

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В чем подозревают главу Старого Салтова Эдуарда Коновалова

Сразу же после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону российских военных, обеспечивал оккупантов жильем и призвал местных не оказывать им сопротивление.

Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов

Фото: глава Старого Салтова Эдуард Коновалов (t.me/synegubov/3119)

В чем подозревают секретаря Ольховатского сельсовета Надежду Антонову

В селе Кутузовка Надежда Антонова также перешла на сторону захватчиков. Она наладила сотрудничество с руководителем оккупантов с позывным "Витязь".

Более того, она сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей и заставляла местных носить белые повязки.

Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов

Фото: секретарь Ольховатского сельсовета Надежда Антонова (t.me/synegubov/3119)

"Обоим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание - от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается", - пишет Синєгубов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Харьков
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем