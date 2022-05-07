Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В чем подозревают главу Старого Салтова Эдуарда Коновалова

Сразу же после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону российских военных, обеспечивал оккупантов жильем и призвал местных не оказывать им сопротивление.

Фото: глава Старого Салтова Эдуард Коновалов (t.me/synegubov/3119)

В чем подозревают секретаря Ольховатского сельсовета Надежду Антонову

В селе Кутузовка Надежда Антонова также перешла на сторону захватчиков. Она наладила сотрудничество с руководителем оккупантов с позывным "Витязь".

Более того, она сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей и заставляла местных носить белые повязки.

Фото: секретарь Ольховатского сельсовета Надежда Антонова (t.me/synegubov/3119)

"Обоим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание - от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается", - пишет Синєгубов.