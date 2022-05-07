Главе Старого Салтова и секретарю Ольховатского сельсовета объявлено о подозрении, - Синегубов
Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета надежде Антоновой объявили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
В чем подозревают главу Старого Салтова Эдуарда Коновалова
Сразу же после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону российских военных, обеспечивал оккупантов жильем и призвал местных не оказывать им сопротивление.
Фото: глава Старого Салтова Эдуард Коновалов (t.me/synegubov/3119)
В чем подозревают секретаря Ольховатского сельсовета Надежду Антонову
В селе Кутузовка Надежда Антонова также перешла на сторону захватчиков. Она наладила сотрудничество с руководителем оккупантов с позывным "Витязь".
Более того, она сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и правоохранителей и заставляла местных носить белые повязки.
Фото: секретарь Ольховатского сельсовета Надежда Антонова (t.me/synegubov/3119)
"Обоим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание - от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается", - пишет Синєгубов.
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