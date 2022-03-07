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Передавал информацию российским спецслужбам: в Ровно задержали агента

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Ровно, Понедельник 07 марта 2022 14:28
Передавал информацию российским спецслужбам: в Ровно задержали агента Фото: в Ровно задержали мужчину, который передавал информацию российским спецслужбам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Ровно задержали мужчину, который передавал информацию российским спецслужбам. Агент РФ делал это и до введения военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Жителя Ровно задержали по факту государственной измены.

Прокуратура установила, что мужчина до введения военного положения, а также в период его действия передавал представителям россии сведения, которые могут повредить территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

В частности, мужчина сообщал информацию о личном транспорте военнослужащих ОК "Запад" ВСУ, местонахождение и путей проникновения в воинскую часть в городе Дубно Ровенской области.

А в период военного состояния мужчина сообщал российским спецслужбам информацию о движении грузовых локомотивов по станции Ровно.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Передавал информацию российским спецслужбам: в Ровно задержали агента

Фото: в Ровно задержали мужчину, который передавал информацию российским спецслужбам (facebook.com)

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