Передавав інформацію російським спецслужбам: у Рівному затримали агента

У Рівному затримали чоловіка, який передавав інформацію російським спецслужбам. Агент РФ робив це і до введення воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України .

Жителя Рівного затримали за фактом державної зради.

Прокуратура встановила, що чоловік до введення воєнного стану, а також у період його дії передавав представникам Росії відомості, які можуть зашкодити територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України.

Зокрема, чоловік повідомляв інформацію про особистий транспорт військовослужбовців ОК "Захід" ЗСУ, місцезнаходження та шляхи проникнення у військову частину в місті Дубно Рівненської області.

А в період воєнного стану чоловік повідомляв російським спецслужбам інформацію про рух вантажних локомотивів по станції Рівне.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Рівному затримали чоловіка, який передавав інформацію російським спецслужбам (facebook.com)