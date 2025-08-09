Передав через Віткоффа. У Путіна знайшовся орден для агента ЦРУ, чий син воював за РФ, - CBS

Зазначається, що 21-річний Майкл Глос загинув у 2024 році. За даними Джерела додали, що ознаки вербування Майкла Глосса немає. За даними видання, у Кремлі нібито не знали про спорідненість Майкла Глосса та Юліани Галліної під час репатріації тіла.

Цікаво, що орден Леніна, який передав Путін, був заснований та вручався лише за часів СРСР.

Після розпаду Радянського Союзу нових нагороджень орденом Леніна не проводилося. За часів СРСР існувала практика, коли орденом Леніна нагороджували зокрема іноземців, які працювали на радянську розвідку.