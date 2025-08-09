Передал через Уиткоффа. У Путина нашелся орден для агента ЦРУ, чей сын воевал за РФ, - CBS

Отмечается, что 21-летний Майкл Глосс погиб в 2024 году. По данным Источники добавили, что признаки вербовки Майкла Глосса нет. По данным издания, в Кремле якобы не знали о родстве Майкла Глосса и Юлианы Галлиной во время репатриации тела.

Интересно, что орден Ленина, который передал Путин, был основан и вручался только во времена СССР.

После распада Советского Союза новых награждений орденом Ленина не проводилось. Во времена СССР существовала практика, когда орденом Ленина награждали в том числе иностранцев, которые работали на советскую разведку.