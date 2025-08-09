Передав через Віткоффа. У Путіна знайшовся орден для агента ЦРУ, чий син воював за РФ, - CBS
Російський диктатор Володимир Путін передав через спецпредставника президента США Стіва Віткоффа орден Леніна для заступника директора з цифрових інновацій ЦРУ Юліани Галліної, чий син Майкл Глосс воював на боці РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Зазначається, що 21-річний Майкл Глос загинув у 2024 році. За даними Джерела додали, що ознаки вербування Майкла Глосса немає. За даними видання, у Кремлі нібито не знали про спорідненість Майкла Глосса та Юліани Галліної під час репатріації тіла.
Цікаво, що орден Леніна, який передав Путін, був заснований та вручався лише за часів СРСР.
Після розпаду Радянського Союзу нових нагороджень орденом Леніна не проводилося. За часів СРСР існувала практика, коли орденом Леніна нагороджували зокрема іноземців, які працювали на радянську розвідку.
Що відомо про Майкла Глосса
Син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс загинув на війні в Україні у 2024 році, хоча про це стало відомо лише у квітні 2025 року. Відомо, що він воював у складі російської армії та підписав контракт з Міноборони РФ.
За даними американських ЗМІ, Глосс нібито був пацифістом, протестував проти заборони абортів і захищав клімат.
Відомо, що у 2023 році Майкл покинув навчання, рідну домівку та вирушив у навколосвітню подорож. Під час своїх подорожей він оформив російську візу в Стамбулі та вирушив мандрувати Росією. У Москві він "обзавівся" прапором СРСР, зареєстрував профіль у соцмережі "ВКонтакте", підписався на групи про Леніна, Сталіна та почав публікувати відео з російським диктатором Володимиром Путіним.
Глосс потрапив до складу 137-го полку ВДВ і навесні 2024 року поїхав воювати в Україну. Відомо, що похорон відбувся 21 грудня 2024 року – через вісім місяців після його загибелі. Ймовірно, його сім’я дізналася про смерть за два місяці до похорону.