Передал через Уиткоффа. У Путина нашелся орден для агента ЦРУ, чей сын воевал за РФ, - CBS
Российский диктатор Владимир Путин передал через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын Майкл Глосс воевал на стороне РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Отмечается, что 21-летний Майкл Глосс погиб в 2024 году. По данным Источники добавили, что признаки вербовки Майкла Глосса нет. По данным издания, в Кремле якобы не знали о родстве Майкла Глосса и Юлианы Галлиной во время репатриации тела.
Интересно, что орден Ленина, который передал Путин, был основан и вручался только во времена СССР.
После распада Советского Союза новых награждений орденом Ленина не проводилось. Во времена СССР существовала практика, когда орденом Ленина награждали в том числе иностранцев, которые работали на советскую разведку.
Что известно о Майкле Глоссе
Сын заместителя главы ЦРУ Майкл Глосс погиб на войне в Украине в 2024 году, хотя об этом стало известно только в апреле 2025 года. Известно, что он воевал в составе российской армии и подписал контракт с Минобороны РФ.
По данным американских СМИ, Глосс якобы был пацифистом, протестовал против запрета абортов и защищал климат.
Известно, что в 2023 году Майкл покинул учебу, родной дом и отправился в кругосветное путешествие. Во время своих путешествий он оформил российскую визу в Стамбуле и отправился путешествовать по России. В Москве он "обзавелся" флагом СССР, зарегистрировал профиль в соцсети "ВКонтакте", подписался на группы о Ленине, Сталине и начал публиковать видео с российским диктатором Владимиром Путиным.
Глосс попал в состав 137-го полка ВДВ и весной 2024 года поехал воевать в Украину. Известно, что похороны состоялись 21 декабря 2024 года - через восемь месяцев после его гибели. Вероятно, его семья узнала о смерти за два месяца до похорон.