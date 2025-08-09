Передал через Уиткоффа. У Путина нашелся орден для агента ЦРУ, чей сын воевал за РФ, - CBS

Российский диктатор Владимир Путин передал через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа орден Ленина для заместителя директора по цифровым инновациям ЦРУ Юлианы Галлиной, чей сын Майкл Глосс воевал на стороне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Отмечается, что 21-летний Майкл Глосс погиб в 2024 году. По данным Источники добавили, что признаки вербовки Майкла Глосса нет. По данным издания, в Кремле якобы не знали о родстве Майкла Глосса и Юлианы Галлиной во время репатриации тела.

Интересно, что орден Ленина, который передал Путин, был основан и вручался только во времена СССР.

После распада Советского Союза новых награждений орденом Ленина не проводилось. Во времена СССР существовала практика, когда орденом Ленина награждали в том числе иностранцев, которые работали на советскую разведку.