ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість переданих Україні Т-72. Чехія в цьому році почне отримувати танки Leopard, - ЗМІ

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 20 травня 2022 09:52
Замість переданих Україні Т-72. Чехія в цьому році почне отримувати танки Leopard, - ЗМІ Фото: Чехія отримає від Німеччини танки Leopard взамін на відправлені радянські Україні (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина вже у цьому році розпочати постачання Чехії першої партії танків Leopard 2 A4. Країна отримає їх на заміну переданим Україні радянських зразків Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

"Постачання має розпочатися цього року і включатиме також 30-денний запас 120-мм боєприпасів. Обладнання та боєприпаси надійдуть із запасів промисловості та фінансуються Федеративною Республікою Німеччина. Відповідальність за подальше обслуговування покладається на Чеську Республіку", - пише видання.

У тексті зазначається, що Чехія має намір значно підтримувати Україну, а тому вже відправила 20 основних бойових танків Т-72 із власних запасів.

Тепер, на першому етапі Чехія має отримати 14 бойових танків Leopard 2 A4 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину на базі Leopard 2 як заміну власних поставок Україні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова, заявила, що її країна має намір поставити Україні радянські танки, які знаходяться в армії країни. Натомість влада веде переговори з Німеччиною про надання Чехії танків Leopard.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Чехія посилюють оборонне співробітництво для підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Германия Чехія Військова допомога
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків