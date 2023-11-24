Передані Литвою NASAMS вже на бойовому чергуванні, - Шмигаль

Глава уряду зазначив, що Литва надала нашій країні з початку широкомасштабного вторгнення РФ допомогу на загальну суму понад один мільярд євро.

"За останні місяці ми також отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. У листопаді Литва передала дві пускові установки системи ППО NASAMS. Вони вже на бойовому чергуванні", - сказав Шмигаль.

Український прем'єр під час сьогоднішньої зустрічі у Києві з литовським колегою Інгрідою Шимоніте подякував за позитивний розгляд звернення про надання Україні засобів РЕБ литовського виробництва для протидії атакам російських дронів.

Також Шмигаль заявив, що Литва закладає основу довгострокової військової підтримки України.

"За словами пані Шимоніте, Литва планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні, яка включатиме лікування й реабілітацію, навчання військових, проведення гуманітарного й військового розмінування та ремонт воєнної техніки", - розповів чиновник.

Допомога для України від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій державі не лише озброєнням та військовою технікою, але також бере участь у навчанні військових ЗСУ.

Додамо, що нещодавно Литва доставила в Україну черговий пакет воєнної допомоги для Збройних Сил.

Нагадаємо також, що 10 листопада Литва заявила про передачу Україні 2 пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.