Для передачи дела Шеремета в суд недостаточно доказательств, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора для "Интерфакс-Украина".

По словам Рябошапки, следствию необходимо собрать дополнительные доказательства для того, чтобы передать дело об убийстве Шеремета в суд.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - заявил генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнул, что расследование не должно останавливаться на сообщении о подозрении, а дополнительные доказательства должны собираться и после данного этапа расследования.

"Чтобы собрать дополнительные доказательства, которые подтверждают или опровергают вину этих людей - а мы должны двигаться в обоих направлениях - подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", - отметил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи планируют обратиться в Офис генпрокурора с просьбой о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве Шеремета. Срок предварительного расследования завершается 12 февраля, однако его могут продлить до июня 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что в деле об убийстве Шеремета проведут дополнительные розыскные действия. Следствие получило указания о проведении дополнительных следственных действий в уголовном производстве, направленных на установление всех обстоятельств преступления.