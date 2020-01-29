Прокуроры в деле Шеремета будут просить продлить срок расследования

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Досудебное следствие хотят продлить до июня

В деле убийства журналиста Павла Шеремета следователи намерены просить Офис генпрокурора о продлении сроков досудебного следствия. Об этом передает Hromadske.

Как отметил прокурор по делу Сергей Зузак, срок досудебного расследования завершается 12 февраля. Однако его могут продлить до июня 2020 года. В частности, по словам прокурора, это необходимо "для установления истины в деле".

"Еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и тому подобное", - сказал Зузак.

Также прокурор добавил, что сторона защиты может подать возражения в течение 5 дней.

"Возражения вместе с ходатайством подаются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", - уточнил он.

Зузак отметил, что пока рано принимать решение о направлении материалов в суд или о закрытии данного производства.

Адвокат одной из подозреваемых в причастности к убийства Шеремета - Юлии Кузьменко - Владислав Добош отметил, что уже подал возражения на ходатайство следователя Зузака, поскольку считает такие действия следствия затягиванием дела.

"Продление до шести месяцев является незаконным и противоречит УПК. Следователем не обоснована необходимость такого продления. То, что они указывают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения срока досудебного расследования", - сказал Добош.

Напомним, 24 января Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

Как известно, 12 декабря задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.