Передача Україні літаків F-16 від Данії затримується на півроку, - ЗМІ

Постачання винищувачів F-16 від Данії для України затримуються. Термін затримки складає близько півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berlingske.

Видання з посиланням на Міністерство оборони Данії зазначає, що не виконано низку умов, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки.

Відомо, що Україна мала отримати перші шість винищувачів після Нового року, але зараз графік посунувся і постачання передбачене на другий квартал 2024 року.

У Міноборони Данії пояснюють, що серед факторів, які впливають на затримки, зокрема графік навчань українських пілотів, розклад яких залежить від техніки та погоди.

"Крім того, продовжується робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури", - додає відомство.

Видання зазначається, що у Данії проходять навчання шість українських пілотів. Очікується, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще вісім літаків F-16, а в 2025 році - ще п’ять. Чи будуть затримані і ці поставки - поки невідомо.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Вчора Норвегія повідомила, що у Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких будуть вчитись українські пілоти.