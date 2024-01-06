Передача Украине самолетов F-16 от Дании задерживается на полгода, - СМИ

Поставки истребителей F-16 от Дании для Украины задерживается. Срок задержки составляет около полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berlingske.

Издание со ссылкой на Министерство обороны Дании отмечает, что не выполнен ряд условий, чтобы Украина могла использовать переданные боевые самолеты.

Известно, что Украина должна была получить первые шесть истребителей после Нового года, но сейчас график сдвинулся и поставки предусмотрены на второй квартал 2024 года.

В Минобороны Дании объясняют, что среди факторов, влияющих на задержки, в частности, график учений украинских пилотов, расписание которых зависит от техники и погоды.

"Кроме того, продолжается работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры", - добавляет ведомство.

Издание отмечается, что в Дании проходят обучение шесть украинских пилотов. Ожидается, что в течение 2024 года из Дании в Украину будет отправлено еще восемь самолетов F-16, а в 2025 году - еще пять. Будут ли задержаны и эти поставки - пока неизвестно.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Норвегия сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.