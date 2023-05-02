Передача Україні F-16 може бути пов'язана з майбутнім контрнаступом: пояснення Кулеби
Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 може бути прив'язане до результатів контрнаступу бійців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Ми отримаємо літаки F-16. Це питання часу і наша робота - робота команди президента - у тому, щоб ми зробили це рішення якнайшвидше. Я думаю, що це рішення Сполучених Штатів буде прив'язане до результатів контрнаступу - пов'язано, скажімо так, з результатами контрнаступу", - сказав глава МЗС.
Він також додав, що якби Україні вже передали винищувачі F-16, то контрнаступ проходив би набагато швидше і вдалося зберегти набагато більше життів українських захисників, а також цивільних, по яких Росія б'є ракетами.
Кулеба уточнив, що наразі головними пріоритетами для України є артилерійські снаряди, бронетехніка та F-16.
Нагадаємо, раніше помічниця голови Пентагону Селеста Валландер заявляла, що F-16 посідають восьме місце у списку оборонних потреб України.
Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україні потрібні F-16, оскільки системи ППО не можуть покрити всю територію країни.
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