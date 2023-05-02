Передача Украине F-16 может быть связана с будущим контрнаступлением: объяснение Кулебы
Решение о передаче Украине истребителей F-16 может быть привязано к результатам контрнаступления бойцов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Сніданку з 1+1".
"Мы получим самолеты F-16. Это вопрос времени и наша работа - работа команды президента - в том, чтобы мы сделали это решение как можно скорее. Я думаю, что это решение Соединенных Штатов будет привязано к результатам контрнаступления - связано, скажем так, с результатами контрнаступления", - сказал глава МИД.
Он также добавил, что если бы Украине уже передали истребители F-16, то контрнаступление проходило бы намного быстрее и удалось бы сохранить гораздо больше жизней украинских защитников, а также гражданских, по которым Россия бьет ракетами.
Кулеба уточнил, что сейчас главными приоритетами для Украины являются артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16.
Напомним, ранее помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявляла, что F-16 занимают восьмое место в списке оборонных нужд Украины.
Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украине нужны F-16, поскольку системы ПВО не могут покрыть всю территорию страны.
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