ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Передача Украине F-16 может быть связана с будущим контрнаступлением: объяснение Кулебы

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 15:46
Передача Украине F-16 может быть связана с будущим контрнаступлением: объяснение Кулебы Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Решение о передаче Украине истребителей F-16 может быть привязано к результатам контрнаступления бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Сніданку з 1+1".

"Мы получим самолеты F-16. Это вопрос времени и наша работа - работа команды президента - в том, чтобы мы сделали это решение как можно скорее. Я думаю, что это решение Соединенных Штатов будет привязано к результатам контрнаступления - связано, скажем так, с результатами контрнаступления", - сказал глава МИД.

Он также добавил, что если бы Украине уже передали истребители F-16, то контрнаступление проходило бы намного быстрее и удалось бы сохранить гораздо больше жизней украинских защитников, а также гражданских, по которым Россия бьет ракетами.

Кулеба уточнил, что сейчас главными приоритетами для Украины являются артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16.

Напомним, ранее помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявляла, что F-16 занимают восьмое место в списке оборонных нужд Украины.

Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украине нужны F-16, поскольку системы ПВО не могут покрыть всю территорию страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба Помощь Украине Военная техника Военная помощь Война России против Украины
NEWS
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию