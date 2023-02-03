Передача Україні далекобійних снарядів від США може зайняти 9 місяців, - Bloomberg

За інформацією джерел видання, боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Як випливає з опису Bloomberg, йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), що самонаводяться з дальністю ураження в 150 км.

"Як і інше озброєння, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник, що знається в цій сфері сказав, для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing", - пише видання.

Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.

Зазначено, що GLSDB здатні бити на відстань, що вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується сьогодні оголосити новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.

Додамо, як згодом стало відомо, до списку нової допомоги можуть увійти далекобійні снаряди GLSDB.

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