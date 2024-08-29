Передача Україні частини обіцяних систем Patriot затримується, - Кулеба

Що передувало

Нагадаємо, Україна після посилення російських обстрілів, яке відбулося на початку весни, попросила партнерів надати додаткові системи Patriot. Це повʼязано з тим, що такі ЗРК здатні збивати балістику.

Після цього постачання батарей Patriot до України анонсували Німеччина, США, Румунія, Нідерланди. При цьому Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також може впоратися із ворожими балістичними ракетами.

Наразі у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня. Також у рамках пакету військової допомоги українські воїни отримали морські катери та дрони Vector.

Варто зауважити, що українські чиновники просили партнерів передати щонайменше сім додаткових батарей Patriot, оскільки це могло вплинути на захист від ракет, а також на знищення ворожої авіації.

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