Передача Украине части обещанных систем Patriot задерживается, - Кулеба

Что предшествовало

Напомним, Украина после усиления российских обстрелов, которое произошло в начале весны, попросила партнеров предоставить дополнительные системы Patriot. Это объясняется тем, что такие ЗРК способны сбивать баллистику.

После этого поставки батарей Patriot в Украину анонсировали Германия, США, Румыния, Нидерланды. При этом Италия пообещала передать батарею SAMP-T, которая также может справиться с вражескими баллистическими ракетами.

По состоянию на сейчас в открытом доступе есть информация только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Также в рамках пакета военной помощи украинские воины получили морские катера и дроны Vector.

Стоит заметить, что украинские чиновники просили партнеров передать по меньшей мере семь дополнительных батарей Patriot, поскольку это могло бы повлиять на защиту от ракет, а также на уничтожение вражеской авиации.

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