Передача Україні британських ракет: у Міноборони натякнули на неприємності для флоту РФ

Російські кораблі-носії "Калібрів" можуть опинитися в зоні досяжності після того, як Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

Відомство оприлюднило фото, на якому можна побачити радісних президента України Володимира Зеленського та прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до бойових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", - підписало фото Міноборони.

Варто зауважити, що ракети Storm Shadow можуть вражати цілі на відстані до 290 кілометрів.