Передача Украине британских ракет: в Минобороны намекнули на неприятности для флота РФ

Российские корабли-носители "Калибров" могут оказаться в зоне досягаемости после того, как Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.
Ведомство обнародовало фото, на котором можно заметить радостных президента Украины Владимира Зеленского и премьера Британии Риши Сунака.
"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", - подписало фото Минобороны.
Стоит заметить, что ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии до 290 километров.
Напомним, вчера, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что его страна передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Более детально о характеристиках этих ракет можете узнать в материале РБК-Украина.
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