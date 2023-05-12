Передача Украине британских ракет: в Минобороны намекнули на неприятности для флота РФ

Российские корабли-носители "Калибров" могут оказаться в зоне досягаемости после того, как Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

Ведомство обнародовало фото, на котором можно заметить радостных президента Украины Владимира Зеленского и премьера Британии Риши Сунака.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", - подписало фото Минобороны.

Стоит заметить, что ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии до 290 километров.