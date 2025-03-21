Передача США Запорізької АЕС допустима лише за певних умов: думки експертів

"Якщо механізм буде розроблено, то це єдиний спосіб повернути станцію в енергосистему України в цілості й схоронності. У будь-якому іншому випадку росіяни зроблять усе, щоб привести її в непридатність", - сказав Рябцев.

Він зазначив, що росіянам немає економічного сенсу використовувати ЗАЕС. Щоб підключити її до своєї системи, їм потрібно буде будувати додаткові лінії електропередач, оскільки станція будувалася для забезпечення електроенергією правого берега Дніпра.

Але навіть якщо РФ вирішить з'єднати її зі своєю системою, то навряд чи Україна дозволить їй це зробити, маючи потужний військовий потенціал.

Омельченко своєю чергою вважає, що пропозиція США може бути прийнята за виконання деяких умов. Перша - ЗАЕС має бути під повним юридичним і фактичним контролем України.

Зараз об'єкти атомної енергетики згідно із законом не можуть бути приватизовані, і для виведення їх із держвласності потрібно вносити зміни до законодавства.

Представники компаній США або члени їхнього уряду можуть увійти до Наглядової ради оператора з управління ЗАЕС.

Друге - всі російські війська мають бути виведені зі станції та прилеглих територій. Третє - щоб ЗАЕС не могла передавати електроенергію на окуповані території.