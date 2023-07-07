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Передача касетних боєприпасів Україні з США стане тимчасовим кроком, - NYT

Ілюстративне фото: передача касетних боєприпасів Україні з США стане тимчасовим заходом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують здійснювати постачання касетних боєприпасів Україні трохи менше одного року. Такий крок є вимушеним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що, за словами неназваних американських чиновників, передача касетних боєприпасів Україні відбуватиметься до того моменту, поки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни наступного року.

За інформацією NYT, розпочати такі поставки президенту США Джо Байдену рекомендували кілька чиновників, зокрема державний секретар Ентоні Блінкен.

У виданні уточнюють, що Державний департамент США залишався єдиним відомством, яке виступило проти постачання як через гуманітарні міркування, так і через різку розбіжність у поглядах з союзниками, частина з яких підписала договір про заборону застосування касетних боєприпасів.

Але позиція відомства змінилася - усі чиновники зійшлися на думці, що вони не мають іншого вибору, пишуть журналісти.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, останні кілька днів ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.

Наша країна просила про такі поставки ще наприкінці 2022 року, але у Вашингтоні тоді відмовлялися розпочати передачу. Нині ж позиція американських чиновників змінилася.

За даними The Washington Post, президент Джо Байден сьогодні, 7 липня, схвалив відповідні постачання Україні.

При цьому частина союзників вже виступила проти такого рішення, зокрема Німеччина. Країна підписала конвенцію про нерозповсюдження подібної зброї, оскільки вона може бути небезпечною для мирних жителів.

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