Передача кассетных боеприпасов Украине из США станет временным шагом, - NYT

Издание отмечает, что, по словам неназванных американских чиновников, передача кассетных боеприпасов Украине будет происходить до того момента, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов, то-есть до весны следующего года.

По информации NYT, начать такие поставки президенту США Джо Байдену рекомендовали несколько чиновников, в том числе государственный секретарь Энтони Блинкен.

В издании уточняют, что Государственный департамент США оставался единственным ведомством, которое выступило против поставок как из-за гуманитарных соображений, так и из-за резкого расхода во взглядах с союзниками, часть из которых подписала договор о запрете применения кассетных боеприпасов.

Но позиция ведомства изменилась - все чиновники сошлись на мысли, что у них нет другого выбора, пишут журналисты.

Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, последние несколько дней СМИ распространяют информацию о том, что США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Наша страна просила о таких поставках еще в конце 2022 года, но в Вашингтоне тогда отказывались начать передачу. Сейчас же позиция американских чиновников изменилась.

Согласно данным The Washington Post, президент Джо Байден сегодня, 7 июля, одобрил соответствующие поставки Украине.

При этом часть союзников уже выступила против такого решения, в том числе Германия. Страна подписала конвенцию о нераспространении подобного оружия, поскольку оно может быть опасным для мирных жителей.