Перед звонком Путину Макрон тайно встретился с Саркози, - СМИ

Французский президент Эммануэль Макрон перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 3 мая, встретился с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Figaro .

Встреча прошла тайно в Елисейском дворце. Все из близкого окружения, с кем связывалась газета, чтобы узнать подробности встречи, отказались от комментариев.

Тем не менее некоторые из родственников обоих политиков, не исключают, что обсуждение было сосредоточено на карте избирательных округов.