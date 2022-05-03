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Перед звонком Путину Макрон тайно встретился с Саркози, - СМИ

Фото: Эммануэль Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Французский президент Эммануэль Макрон перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 3 мая, встретился с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Figaro.

Встреча прошла тайно в Елисейском дворце. Все из близкого окружения, с кем связывалась газета, чтобы узнать подробности встречи, отказались от комментариев.

Тем не менее некоторые из родственников обоих политиков, не исключают, что обсуждение было сосредоточено на карте избирательных округов.

Ранее президент Франции подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности Украине. Макрон готов посвятить львиную часть своего второго срока в должности восстановлению суверенитета Украины.

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Николя СаркозиЭммануэль Макрон