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Перед дзвінком Путіну Макрон таємно зустрівся із Саркозі, - ЗМІ

Фото: Еммануель Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Французький президент Еммануель Макрон перед телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 3 травня,, зустрівся з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Figaro.

Зустріч пройшла таємно у Єлисейському палаці. Усі з близького оточення, з ким зв'язувалася газета, щоб дізнатися про подробиці зустрічі, відмовилися від коментарів.

Проте деякі із родичів обох політиків не виключають, що обговорення було зосереджено на карті виборчих округів.

Раніше президент Франції підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні. Макрон готовий присвятити левову частину свого другого терміну на посаді відновленню суверенітету України.

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Николя СаркозиЕммануель Макрон