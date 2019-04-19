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Перед вторым туром все избиркомы взяли под охрану

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 12:28
Перед вторым туром все избиркомы взяли под охрану
Фото: Александр Фацевич (mvs.gov.ua)

Выборы 2019 пройдут с усиленными мерами безопасности

Перед вторым туром выборов 2019 правоохранители взяли под охрану все окружные избирательные комиссии. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

По его словам, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии перешли на усиленные меры и готовы обеспечить порядок во время второго тура выборов.

"Все 199 окружных избирательных комиссий взяты под охрану. Сегодня завершается доставка бюллетеней. С сегодняшнего дня полиция начала брать под охрану участковые избирательные комиссии. С завтрашнего дня начинается день тишины, подразделения полиции будут жестко реагировать на все нарушения избирательного законодательства", - отметил Фацевич.

 
Заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич

Правоохоронці завершують підготовчі заходи із забезпечення публічної безпеки під час масових заходів на НСК #Олімпійський. Вибухотехнічні групи, кінологи перевіряють територію. Всього правопорядок забезпечуватимуть понад 10 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національна гвардія України та рятувальників ДСНС України. Арсен Аваков Артем Шевченко Національна поліція України

Опубліковано МВС України Пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований будет работать в особом порядке в день повторного голосования. Бюро будет мониторить нарушения, а также принимать сообщения о нарушениях.

На этой неделе Центральная избирательная комиссия доформировала состав участковых комиссий. К работе на участках в последний момент пришлось привлечь 60 тысяч человек.

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