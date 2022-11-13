Перед втечею з Херсона росіяни знищили всю критичну інфраструктуру, - Зеленський

Російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру - зв'язок, постачання води, тепла й електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"У рашистів усюди однакова мета - максимальне знущання з людей", - вказав глава держави.
Зеленський пообіцяв усе відновити, водночас зазначивши, що для цього потрібен час.
"Однак усім вже зрозуміло - результат буде наш, український", - додав президент.
Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що енергетичну систему Херсона планують відновити найближчим часом.
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