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Перед втечею з Херсона росіяни знищили всю критичну інфраструктуру, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру - зв'язок, постачання води, тепла й електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"У рашистів усюди однакова мета - максимальне знущання з людей", - вказав глава держави.

Зеленський пообіцяв усе відновити, водночас зазначивши, що для цього потрібен час.

"Однак усім вже зрозуміло - результат буде наш, український", - додав президент.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що енергетичну систему Херсона планують відновити найближчим часом.

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Володимир ЗеленськийХерсонВійна Росії проти України