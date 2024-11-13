Перед Україною в Лізі націй. Тренер сенсації Євро-2024 продовжив контракт

47-річний тренер продовжить роботу з "хрестоносцями". Під його керівництвом кавказька збірна пробилася в плей-офф чемпіонату Європи цьогоріч.

Саньйоль залишив підпис під угодою до літа 2028 року. Він працюватиме зі збірною Грузії у кваліфікації до ЧС-2026 та відборі на Євро-2028. Француз почав тренувати тамтешню національну команду ще в лютому 2021-го.

З тих пір Грузія зі Саньйолем на чолі провела 42 матчі, в яких здобула 20 перемог. Він першим вивів "хрестоносців" у фінальну частину великого турніру, здолавши збірну Греції в плей-офф кваліфікації. На Євро-2024 кавказці вийшли з групи після перемоги над Португалією (2:0).

Хто такий Віллі Саньйоль

Уродженець Сент-Етьєна, вихованець однойменного клубу, виступав на позиції правого оборонця. На професіональному рівні дебютував у сезоні 1995/96.

Після двох років у лавах рідних "зелених" перейшов у "Монако", де став чемпіоном Франції у кампанії 1999/2000. Наступні 8 сезонів відіграв у мюнхенській "Баварії". У складі "ротен" 5 разів став чемпіоном Німеччини, здобув 4 Кубка та Суперкубок країни, тріумфував у Лізі чемпіонів 2000/01 та Міжконтинентальному кубку-2001. У збірній Франції взяв два Кубки конфедерацій та дійшов до фіналу ЧС-2006.

Тренував французьку молодіжку та "Бордо", провів 1 матч у ролі в. о. керманича "Баварії". До тренерської діяльності встиг побувати в статусах члена наглядової ради "Сент-Етьєна", скаута "Баварії" та технічного директора збірної Франції.