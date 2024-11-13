Перед Украиной в Лиге наций. Тренер сенсации Евро-2024 продлил контракт

47-летний тренер продолжит работу с "крестоносцами". Под его руководством кавказская сборная пробилась в плей-офф чемпионата Европы.

Саньоль оставил подпись под соглашением до лета 2028 года. Он будет работать со сборной Грузии в квалификации к ЧМ-2026 и отборе на Евро-2028. Француз начал тренировать тамошнюю национальную команду еще в феврале 2021-го.

С тех пор Грузия с Саньолем во главе провела 42 матча, в которых одержала 20 побед. Он первым вывел "крестоносцев" в финальную часть крупного турнира, одолев сборную Греции в плей-офф квалификации. На Евро-2024 кавказцы вышли из группы после победы над Португалией (2:0).

Кто такой Вилли Саньоль

Уроженец Сент-Этьена, воспитанник одноименного клуба, выступал на позиции правого защитника. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1995/96.

После двух лет в рядах родных "зеленых" перешел в "Монако", где стал чемпионом Франции в кампании 1999/2000. Следующие 8 сезонов отыграл в мюнхенской "Баварии". В составе "ротен" 5 раз стал чемпионом Германии, завоевал 4 Кубка и Суперкубок страны, триумфовал в Лиге чемпионов 2000/01 и Межконтинентальном кубке-2001. Со сборной Франции взял два Кубка конфедераций и дошел до финала ЧМ-2006.

Тренировал французскую молодежку и "Бордо", провел 1 матч в роли и. о. наставника "Баварии". До тренерской деятельности успел побывать в статусах члена наблюдательного совета "Сент-Этьена", скаута "Баварии" и технического директора сборной Франции.