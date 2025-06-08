Перед переговорами зі США: Китай зняв частину обмежень на експорт рідкоземельних металів

Так, у Мінторгівлі Китаю підтвердили схвалення заявок, проте не уточнили, які країни або галузі були охоплені. Водночас там відзначили зростаючий попит на мінерали в радіотехніці та електромобілях. Згідно з суботньою заявою, міністерство продовжить розглядати і схвалювати відповідні експортні заявки.

Підтвердження з'явилося через кілька днів після розмови президентів США і Китаю. Після неї Дональд Трамп заявив, що "більше не повинно бути жодних питань щодо складності рідкоземельних продуктів".

Зазначимо, що в п'ятницю агентство Reuters повідомило, що Китай видав тимчасові експортні ліцензії постачальникам рідкоземельних металів для трьох найбільших автовиробників США. Учора Мінторгівлі КНР також заявило, що прискорить схвалення заявок на експорт рідкоземельних металів до Європи для кваліфікованих компаній.