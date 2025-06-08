Перед переговорами с США: Китай снял часть ограничений на экспорт редкоземельных металлов

Так, в Минторговле Китая подтвердили одобрение заявок, однако не уточнили, какие страны или отрасли были охвачены. В то же время там отметили растущий спрос на минералы в радиотехнике и электромобилях. Согласно субботнему заявлению, министерство продолжит рассматривать и одобрять соответствующие экспортные заявки.

Подтверждение появилось через несколько дней после разговора президентов США и Китая. После него Дональд Трамп заявил, что "больше не должно быть никаких вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов".

Отметим, что в пятницу агентство Reuters сообщило, что Китай выдал временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов для трех крупнейших автопроизводителей США. Вчера Минторговли КНР также заявило, что ускорит одобрение заявок на экспорт редкоземельных металлов в Европу для квалифицированных компаний.