Перед матчем Кубка Африки погибли 8 человек, еще 36 пострадали

Как сообщает The Athletic, перед матчем Камерун – Коморские О-вы произошла давка при входе на стадион.

Правительство Камеруна сообщило, что восемь человек погибли, еще десятки получили ранения в результате давки перед матчем Кубка Африканских Наций между Камеруном и Коморскими островами в ночь на понедельник.

Неизвестно, может ли количество погибших возрасти, поскольку в сообщении правительства отмечено, что 38 человек ранены, семеро из которых серьезно.

По словам чиновников, на матче присутствовало 50 тысяч человек. Стадион, построенный для этого турнира, рассчитан на 60 000 зрителей. Однако ограничения по COVID-19 означали, что он мог работать только на 80% мощности.

Сам матч завершился победой Камеруна со счётом 2:1.

Реакция международных организаций

В заявлении CAF (Африканская конфедерация футбола) говорится: "CAF знает об инциденте, который произошел на стадионе Олембе во время матча Кубка африканских наций TotalEnergies между хозяевами Камеруном и Коморскими островами сегодня вечером, 24 января 2022 года. Сейчас CAF расследует ситуацию подробную информацию о случившемся. Мы постоянно общаемся с правительством Камеруна и местным организационным комитетом. Сегодня вечером президент CAF д-р Патрис Моцепе отправил генерального секретаря Верона Мосенго-Омбу посетить поклонников в больнице в Яунде".

Мировой руководящий орган футбола отметил в заявлении: "ФИФА выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших, погибшим после трагического инцидента, который произошел на стадионе Олембе во время матча Кубка африканских наций между Камеруном и Коморскими островами. Мнения и молитвы мировой футбольный пострадавшим в этом инциденте, и всем персоналом как CAF, так и Камерунской футбольной ассоциации (FECAFOOT) в этот трудный момент".

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, добавил в своем заявлении: "От имени европейского футбольного сообщества УЕФА присылает наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал от трагических событий возле стадиона Пола Бия в Камеруне минувшей ночью".