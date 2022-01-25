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Перед матчем Кубку Африки загинуло 8 людей, ще 36 постраждало

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Камерун, Вівторок 25 січня 2022 12:42
Перед матчем Кубку Африки загинуло 8 людей, ще 36 постраждало Фото: вболівальники на Кубку Африки (twitter.com/fedcomfootball)
Автор: РБК-Україна

Перед матчем 1/8 фіналу Кубку Африканських Націй між господарем турніру збірною Камеруну та збірною Коморських островів сталася трагедія.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Як повідомляє The Athletic, перед матчем Камерун - Коморські О-ви сталась тиснява при вході на стадіон.

Уряд Камеруну повідомив, що вісім людей загинули, ще десятки отримали поранення в результаті давки перед матчем Кубку Африканських Націй між Камеруном та Коморськими островами в ніч на понеділок.

Невідомо, чи може кількість загиблих зрости, оскільки в повідомленні уряду зазначено, що 38 людей поранені, семеро з яких серйозно.

За словами чиновників, на матчі були присутні 50 тисяч людей. Стадіон, який був побудований для цього турніру, розрахований на 60 000 глядачів. Однак обмеження щодо COVID-19 означали, що він міг працювати лише на 80% потужності.

Сам матч завершився перемогою Камеруна з рахунком 2:1.

Реакція міжнародних організацій

У заяві CAF (Африканська конфедерація футболу) йдеться: "CAF знає про інцидент, який стався на стадіоні Олембе під час матчу Кубка африканських націй TotalEnergies між господарями Камеруном та Коморськими островами сьогодні ввечері, 24 січня 2022 року. Наразі CAF розслідує ситуацію та намагається отримати більш детальну інформацію про те, що сталося. Ми постійно спілкуємося з урядом Камеруну та місцевим організаційним комітетом. Сьогодні ввечері президент CAF д-р Патріс Моцепе відправив генерального секретаря Верона Мосенго-Омбу відвідати прихильників у лікарні в Яунде".

Світовий керівний орган футболу зазначив у заяві: "ФІФА висловлює глибокі співчуття родинам та друзям загиблих, які загинули після трагічного інциденту, який стався на стадіоні Олембе під час матчу Кубка африканських націй між Камеруном та Коморськими островами. Думки та молитви світової футбольної спільноти з жертвами, тими, хто постраждав у цьому інциденті, і всім персоналом як CAF, так і Камерунської футбольної асоціації (FECAFOOT) у цей важкий момент".

УЄФА, керівний орган європейського футболу, додав у власній заяві: "Від імені європейської футбольної спільноти УЄФА надсилає наші глибокі співчуття всім, хто постраждав від трагічних подій біля стадіону Пола Бія в Камеруні минулої ночі".

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