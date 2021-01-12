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Перед инаугурацией Байдена во всех штатах готовятся вооруженные протесты, - ФБР

Автор: Инна Собора

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупреждает о возможных вооруженных протестах в США перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Они возможны во всех штатах.

Об этом сообщает Reuters.

Источник в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что предупреждения ФБР о протестах поступали на период с 16 января по 20 января.

Начальник бюро национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон заявил журналистам, что ожидает, что к субботе в Вашингтоне будет около 10 тысяч военнослужащих, и они сосредоточатся на поддержке безопасности, логистики и связи.

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По его словам, это число может увеличиться до 15 тысяч, если этого потребуют местные власти.

Ранее сообщалось, что ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США. Причиной может стать отстранение 45-го президента Дональда Трампа по решению Конгресса.

Напомним, 6 января в США проходила акция протеста сторонников президента Трампа возле Капитолия, которая переросла в беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.

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Новости Украины инаугурацияДжозеф Байден