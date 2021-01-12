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Перед інавгурацією Байдена у всіх штатах готуються збройні протести, - ФБР

Автор: Инна Собора

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попереджає про можливі збройні протести в США перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена. Вони можливі у всіх штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело в правоохоронних органах на умовах анонімності повідомив, що попередження ФБР про протести надходили на період з 16 січня по 20 січня.

Начальник бюро національної гвардії генерал Деніел Хокансон заявив журналістам, що очікує, що до суботи у Вашингтоні буде близько 10 тисяч військовослужбовців, і вони зосередяться на підтримці безпеки, логістики та зв'язку.

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За його словами, це число може збільшитися до 15 тисяч, якщо цього вимагатиме місцева влада.

Раніше повідомлялося, що ФБР отримало інформацію про підготовці повстання на території США. Причиною може стати відсторонення 45-го президента Дональда Трампа за рішенням Конгресу.

Нагадаємо, 6 січня в США проходила акція протесту прихильників президента Трампа біля Капітолію, яка переросла в безлади. В ході заворушень протестувальники увірвалися в будинок Капітолію і зірвали засідання Конгресу. У результаті заворушень загинули 5 осіб.

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