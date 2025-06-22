Перед битвою за абсолют. Усик і його промоутер несподівано припинили співпрацю, що тривала 12 років

Неймовірна подорож

Співпраця між Усиком і Красюком розпочалася у 2013 році, коли боксер перейшов із любительського боксу в професіональний. За 12 років боксер провів 23 поєдинки, жодного разу не програвши та ставши дворазовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

"Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію", - написав Красюк у соцмережі.

Він також перелічив головні здобутки Усика за роки спільної роботи:

Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

Причини припинення співпраці офіційно не озвучені. Усик наразі також не коментував розрив, який відбувся менш ніж за місяць до його наступного поєдинку – за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з британцем Даніелєм Дюбуа.

Спрівпраця тривала 12 років (instagram.com/alex.krassyuk)