Перечень территорий в зоне боевых действий увеличился на две громады

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 10 августа. Перечень увеличен с 321 до 323 общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

В Запорожской области исключены Запорожская городская территориальная громада и Петро-Михайловская сельская территориальная община. В то же время добавлена Терноватская сельская территориальная громада.

Перечень дополнен двумя громадами и в Никопольском районе Днепропетровской области. Это Мировская сельская территориальная громада и Красногригорьевская поселковая территориальная громада.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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