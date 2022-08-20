Перелік територій у зоні бойових дій збільшився на дві громади

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 серпня. Перелік збільшений з 321 до 323 громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.
Перелік доповнено двома громадами у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Це Мирівська сільська територіальна громада та Червоногригорівська селищна територіальна громада.
У Запорізький області виключені Запорізька міська територіальна громада та Петро-Михайлівська сільська територіальна громада. Водночас додана Тернуватська сільська територіальна громада.
У Миколаївській області додана Веснянська сільська територіальна громада.
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.
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