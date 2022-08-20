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Перечень территорий в зоне боевых действий увеличился на две громады

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Украина, Суббота 20 августа 2022 11:33
Перечень территорий в зоне боевых действий увеличился на две громады Фото: в Украине обновили перечень территорий в зоне боевых действий (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 10 августа. Перечень увеличен с 321 до 323 общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (9), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (21), Черниговской (5) областей.

Изменения в перечне

Перечень дополнен двумя громадами и в Никопольском районе Днепропетровской области. Это Мировская сельская территориальная громада и Красногригорьевская поселковая территориальная громада.

В Запорожской области исключены Запорожская городская территориальная громада и Петро-Михайловская сельская территориальная община. В то же время добавлена Терноватская сельская территориальная громада.

В Николаевской области добавлена Веснянская сельская территориальная громада.

Критерии для громад

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, которые являются временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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