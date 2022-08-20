Перелік територій у зоні бойових дій збільшився на дві громади
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 серпня. Перелік збільшений з 321 до 323 громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.
Зміни у переліку
Перелік доповнено двома громадами у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Це Мирівська сільська територіальна громада та Червоногригорівська селищна територіальна громада.
У Запорізький області виключені Запорізька міська територіальна громада та Петро-Михайлівська сільська територіальна громада. Водночас додана Тернуватська сільська територіальна громада.
У Миколаївській області додана Веснянська сільська територіальна громада.
Критерії для громад
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
- території, які є тимчасово окупованими;
- території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.