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Перелік територій у зоні бойових дій збільшився на дві громади

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Україна, Субота 20 серпня 2022 11:33
Перелік територій у зоні бойових дій збільшився на дві громади Фото: в Україні оновили перелік територій у зоні бойових дій (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 серпня. Перелік збільшений з 321 до 323 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.

Зміни у переліку

Перелік доповнено двома громадами у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Це Мирівська сільська територіальна громада та Червоногригорівська селищна територіальна громада.

У Запорізький області виключені Запорізька міська територіальна громада та Петро-Михайлівська сільська територіальна громада. Водночас додана Тернуватська сільська територіальна громада.

У Миколаївській області додана Веснянська сільська територіальна громада.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, які є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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