В перечень территорий в зоне боевых действий добавили 8 громад Сумской области

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). В перечень добавлено 8 громад в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте .

По состоянию на 24 мая в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (8 громад) областей.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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