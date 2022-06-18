Перечень пунктов пропуска для ввоза авто из-за границы расширен: полный список

Кабинет министров расширил перечень пунктов пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Перечень расширен за счет морских и речных портов.

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 14 июня 2022 г. № 479-р .

"Установить, что завершение действий по перемещению на таможенную территорию Украины товаров (транспортных средств), которые были выгружены с судов заграничного плавания в зону таможенного контроля на территории морского, речного порта в соответствии со статьей 210 Таможенного кодекса Украины и ввозимых гражданами с целью свободного обращения, осуществляется в соответствии с частью седьмой статьи 365 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В начале мая Кабинет министров определил три пункта пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Это были "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный".

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

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