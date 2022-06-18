Перелік пунктів пропуску для ввезення авто з-за кордону розширено: повний список
Кабінет міністрів розширив перелік пунктів пропуску для переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України. Перелік розширений за рахунок морських та річкових портів.
Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 14 червня 2022 р. № 479-р.
Згідно з документом, переміщення транспортних засобів здійснюється у:
- пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг";
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів";
- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Чорноморський рибний порт";
- пункті пропуску через державний кордон "Чорноморський морський порт" для міжнародного морського та паромного сполучення;
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Чорноморський судноремонтний завод";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Одеський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "морський порт Південний";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Ізмаїльський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Ренійський морський порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Усть-Дунайський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення "Білгород-Дністровський морський торговельний порт";
- міжнародному пункті пропуску через державний кордон для поромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на території товариства з обмеженою відповідальністю "Поромний комплекс Орлівка".
"Установити, що завершення дій з переміщення на митну територію України товарів (транспортних засобів), що були вивантажені із суден закордонного плавання в зону митного контролю на територію морського, річкового порту відповідно до статті 210 Митного кодексу України та ввозяться громадянами з метою вільного обігу, здійснюється відповідно до частини сьомої статті 365 Митного кодексу України", - йдеться в повідомленні.
На початку травня Кабінет міністрів визначив три пункти пропуску для переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України. Це були "Устилуг", "Грушів" та "Малий Березний".
Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
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